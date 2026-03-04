На Чортківщині затримали організатора схеми нелегального переправлення військовозобов’язаних

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування кримінального провадження та передали обвинувальний акт до суду. Організатор незаконного переправлення осіб через державний кордон постане перед судом.

Як з’ясували правоохоронці, 42-річний уродженець Криму, який проживав на Чортківщині, організував схему переправлення військовозобов’язаних осіб через кордон із Румунією поза офіційними пунктами пропуску. За свою “послугу” він вимагав 14 тисяч доларів США. Гроші за транспортування мали передаватися через довірену особу.

Організатор детально пояснив, як підготуватися до переправлення, і взявся особисто доправити “клієнта” до Чернівецької області. 7 січня він перевіз його автомобілем з Тернополя до готелю, розташованого неподалік кордону з Румунією. У цей час його дружина отримала обумовлену суму грошей.

Правоохоронці затримали зловмисника, а слідчі повідомили йому про підозру за статтею 332 Кримінального кодексу України (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів).

За свої дії організатору загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.