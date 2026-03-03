Заробітна плата в Тернопільській області у січні 2026 року: зниження та борги

У січні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у Тернопільській області становила 20 435 грн. Це на 12,1% менше, ніж у попередньому місяці, і становить 73,0% від середнього показника по Україні, який у цей період складав 27 975 грн.

Найвищий рівень заробітної плати був зафіксований у сфері фінансової та страхової діяльності, де середня зарплата склала 33 306 грн. Це в 1,6 раза більше за середній показник по області та майже в 3,9 раза більше за рівень мінімальної заробітної плати, який у січні 2026 року становив 8 647 грн.

Натомість найнижчі нарахування заробітної плати були у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, де вона складала 9 796 грн, що становить лише 47,9% від середнього рівня по області.

Станом на 1 лютого 2026 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області склала 28,6 млн грн. Найбільший обсяг боргу зафіксовано у будівництві, де заборгованість склала 16,3 млн грн, що становить 57,0% від загальної суми заборгованості.