У Тернополі вночі на заправці побили молодого чоловіка

З переломами черепа та іншими тілесними ушкодженнями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги доправила жителя Тернополя 2005 року народження. Про молодика на спецлінію поліції в ніч з 1 на 2 березня близько 3:00 повідомили лікарі.

З потерпілим спілкувалися представники слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції. Він розповів, що напередодні на території автозаправної станції, що на вулиці Торговиця, винник словесний конфлікт з невідомою особою. У ході суперечки співрозмовник кулаками двічі вдарив потерпілого в обличчя і той впав на асфальт та отримав тілесні ушкодження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами співробітники кримінальної поліції встановили особу нападника.

Розслідується кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень.

