«Ми пройшли цю зиму разом»: мешканці Києва дякують тернопільським рятувальникам

Протягом січня–лютого особовий склад Головного управління ДСНС України у Тернопільській області ніс службу в місті Києві, допомагаючи місцевим мешканцям пережити один із найскладніших зимових періодів. Через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі столиці тисячі людей залишалися без тепла та електроживлення, і саме в ці моменти підтримка рятувальників стала критично важливою.

Одним із таких прикладів стала допомога мешканцям багатоквартирного будинку одного з київських ОСББ. У повідомленні, яке з’явилося в чаті об’єднання наприкінці лютого, люди підсумували пережиті місяці та висловили щиру вдячність усім, хто був поруч у цей непростий час.

«Найскладніша зима за всю історію існування нашого ОСББ — позаду. Ці місяці були випробуванням для всіх: чергування, контроль навантаження, постійна координація, хвилювання за тепло й світло в оселях. Але ми вистояли. І це — спільний результат», — йдеться у зверненні мешканців.

«Окрема, особлива подяка хлопцям із Головного управління ДСНС України у Тернопільській області та особисто командиру Володимиру Барану. З 17 січня по 28 лютого ви забезпечували наш будинок резервним живленням. Ваша дисципліна, професіоналізм і спокій у найнапруженіші моменти дали нам впевненість і стабільність», — зазначили мешканці.

Упродовж цього періоду рятувальники забезпечували роботу генераторів, контролювали навантаження, координували дії з місцевими службами та фактично жили в режимі постійної готовності. Для людей це означало світло в оселях, тепло взимку та відчуття, що вони не залишилися сам на сам із проблемою.