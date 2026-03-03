Старший лейтенант поліції Богдан Крушинський на позивний “Еней”, нагороджений срібним хрестом Головнокомандувача ЗСУ! Повідомляють у Копичинецькій міській раді. Богдан служить у полку Цунамі бригади “Лють” на посаді сапера, літає разом з побратимами на великих гексакоптерах і завдає ворогу нищівних ударів.

Звістка про початок повномасштабної війни застала Богдана за кордоном, де він працював, однак думати про роботу, за його словами, у той час було неможливо, тому рішення повернутися додому ухвалив майже одразу.

Після повернення одразу звернувся до військкомату. Не маючи військового досвіду, пройшов необхідний вишкіл, а дізнавшись про набір до об’єднаної штурмової поліцейської бригади «Лють», зрозумів, що це його можливість стати на захист держави, та все одно мусив пройти непростий конкурсний відбір: тестування, медичний огляд, перевірку фізичної підготовки, співбесіду. На кожному етапі кандидатів ретельно перевіряли. За результатами конкурсу Богдан був зарахований до лав штурмової бригади і ось уже три палкі роки захищає Україну.

Пишаємось нашим земляком! Дякуємо за захист та невтомну службу! Допомагаймо Силам безпеки та оборони України усім, чим можемо!