17:02 | 3.03.2026
Богдан Крушинський на позивний “Еней”, нагороджений срібним хрестом Головнокомандувача ЗСУ

Старший лейтенант поліції Богдан Крушинський на позивний “Еней”, нагороджений срібним хрестом Головнокомандувача ЗСУ! Повідомляють у Копичинецькій міській раді.

Богдан служить у полку Цунамі бригади “Лють” на посаді сапера, літає разом з побратимами на великих гексакоптерах і завдає ворогу нищівних ударів. 🇺🇦

Звістка про початок повномасштабної війни застала Богдана за кордоном, де він працював, однак думати про роботу, за його словами, у той час було неможливо, тому рішення повернутися додому ухвалив майже одразу.
Після повернення одразу звернувся до військкомату. Не маючи військового досвіду, пройшов необхідний вишкіл, а дізнавшись про набір до об’єднаної штурмової поліцейської бригади «Лють», зрозумів, що це його можливість стати на захист держави, та все одно мусив пройти непростий конкурсний відбір: тестування, медичний огляд, перевірку фізичної підготовки, співбесіду. На кожному етапі кандидатів ретельно перевіряли. За результатами конкурсу Богдан був зарахований до лав штурмової бригади і ось уже три палкі роки захищає Україну.

Пишаємось нашим земляком! Дякуємо за захист та невтомну службу!

Допомагаймо Силам безпеки та оборони України усім, чим можемо! 💙💛

