У Тернополі народний хор ім. І. Кобилянського шукає нових учасників

У Тернополі народний аматорський хор імені Івана Кобилянського, що діє при палаці культури «Березіль» імені Леся Курбаса, розпочав набір нових учасників. До творчої діяльності запрошують талановитих, музично обдарованих та співучих людей, які люблять хоровий спів і хочуть розвиватися в колективі.

Репетиції відбуваються щотижня у вівторок та четвер в Українському домі. Заняття починаються о 17.00. За додатковою інформацією можна звертатися за телефоном (097) 205 70 05 (Іван Ярославович).

У колективі щиро запрошують нових учасників та наголошують, що раді всім, хто прагне долучитися до хорового мистецтва.