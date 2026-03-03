Тернополянин намагався перевезти нову техніку через «зелений коридор»: вилучено товар на 1,7 млн грн

3 березня у пункті пропуску «Шегині – Медика» митники затримали Mercedes-Benz Sprinter, який прибув з Польщі, повідомляє Львівська митниця. Водій, 33-річний житель Тернополя, обрав смугу «зелений коридор», яка призначена для переміщення товарів без обов’язкового декларування та оподаткування. Однак під час огляду мікроавтобуса митники виявили велику партію нової техніки, серед якої були:

7 ноутбуків ASUS, ACEMAGIC, MSI, GIGABYTE

10 смарт-годинників GARMIN

10 процесорів AMD, INTEL

4 планшети SAMSUNG

3 телефони XIAOMI та SAMSUNG

7 відеокарт і материнську плату

Водій не надав документів, які б підтверджували законність придбання товарів та їх вартість. У своєму поясненні чоловік зазначив, що перевозив мікроавтобус через кордон на прохання третьої особи, яка запевняла, що бус не містить цінних речей.

За фактом порушення митних правил складено протокол за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Орієнтовна вартість вилучених товарів складає 1,7 мільйона гривень.