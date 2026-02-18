Повернувся з полону та знову відправився захищати Україну, – загинув Микола Мига з Тернопільщини

Громада Калинівщини понесла непоправну втрату, повідомляють у Білобожницькій громаді. 29 січня 2026 року, під час виконання бойового завдання в Донецькій області, загинув Микола Мига — колишній військовополонений, який повернувся з полону та знову відправився захищати Україну.

Микола Мига, стрілець-помічник кулеметника батальйону оперативного призначення, загинув внаслідок бойового зіткнення з противником поблизу населеного пункту Молодецьке Покровського району.

Микола пройшов майже два з половиною роки в полоні, але не зламався й продовжив боротьбу за свободу та незалежність України. Його відвага, мужність і самовідданість будуть назавжди залишатися в серцях всіх, хто його знав.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого Героя. Розділяємо цей нестерпний біль втрати та завжди пам’ятатимемо його подвиг.

Вічна пам’ять Герою!