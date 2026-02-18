17:22 | 18.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

2 березня у Тернопільській громаді стартує двомісячник благоустрою

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

З метою впорядкування території та покращення її санітарного стану після зимового періоду, з 2 березня у Тернопільській громаді розпочинається двомісячник благоустрою. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 18 лютого.

Упродовж двомісячника благоустрою заплановано:

  • виконання ямкового ремонту покриття дворів;
  • впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях;
  • впорядкування території парків;
  • впорядкування квітників з висадженням розсади;
  • ремонт та фарбування лавок;
  • висадження дерев і чагарників;
  • ремонт та фарбування обладнання на спортивних майданчиках;
  • ремонт і фарбування пісочниць на дитячих майданчиках;
  • проведення санітарного ремонту сходових кліток та сходових маршів (переходів між житловими будинками);
  • ремонт сходів до під’їздів;
  • відновлення покриття майданчиків перед входами до житлових будинків;
  • усунення написів і малюнків на фасадах житлових будинків та огорожах;
  • очищення придорожніх зелених смуг та зелених зон;
  • впорядкування пам’ятників, скверів, кладовищ тощо.

Також упродовж двомісячника благоустрою відбудуться традиційні загальноміські толоки, які допоможуть зробити наше місто ще більш охайним, затишним та комфортним для всіх його мешканців.

До участі у двомісячнику запрошуються комунальні служби, підприємства, установи та мешканці громади.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *