2 березня у Тернопільській громаді стартує двомісячник благоустрою

З метою впорядкування території та покращення її санітарного стану після зимового періоду, з 2 березня у Тернопільській громаді розпочинається двомісячник благоустрою. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 18 лютого.

Упродовж двомісячника благоустрою заплановано:

виконання ямкового ремонту покриття дворів;

впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях;

впорядкування території парків;

впорядкування квітників з висадженням розсади;

ремонт та фарбування лавок;

висадження дерев і чагарників;

ремонт та фарбування обладнання на спортивних майданчиках;

ремонт і фарбування пісочниць на дитячих майданчиках;

проведення санітарного ремонту сходових кліток та сходових маршів (переходів між житловими будинками);

ремонт сходів до під’їздів;

відновлення покриття майданчиків перед входами до житлових будинків;

усунення написів і малюнків на фасадах житлових будинків та огорожах;

очищення придорожніх зелених смуг та зелених зон;

впорядкування пам’ятників, скверів, кладовищ тощо.

Також упродовж двомісячника благоустрою відбудуться традиційні загальноміські толоки, які допоможуть зробити наше місто ще більш охайним, затишним та комфортним для всіх його мешканців.

До участі у двомісячнику запрошуються комунальні служби, підприємства, установи та мешканці громади.