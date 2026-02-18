2 березня у Тернопільській громаді стартує двомісячник благоустрою
З метою впорядкування території та покращення її санітарного стану після зимового періоду, з 2 березня у Тернопільській громаді розпочинається двомісячник благоустрою. Відповідне рішення прийнято на засіданні виконавчого комітету 18 лютого.
Упродовж двомісячника благоустрою заплановано:
- виконання ямкового ремонту покриття дворів;
- впорядкування зелених зон на прибудинкових територіях;
- впорядкування території парків;
- впорядкування квітників з висадженням розсади;
- ремонт та фарбування лавок;
- висадження дерев і чагарників;
- ремонт та фарбування обладнання на спортивних майданчиках;
- ремонт і фарбування пісочниць на дитячих майданчиках;
- проведення санітарного ремонту сходових кліток та сходових маршів (переходів між житловими будинками);
- ремонт сходів до під’їздів;
- відновлення покриття майданчиків перед входами до житлових будинків;
- усунення написів і малюнків на фасадах житлових будинків та огорожах;
- очищення придорожніх зелених смуг та зелених зон;
- впорядкування пам’ятників, скверів, кладовищ тощо.
Також упродовж двомісячника благоустрою відбудуться традиційні загальноміські толоки, які допоможуть зробити наше місто ще більш охайним, затишним та комфортним для всіх його мешканців.
До участі у двомісячнику запрошуються комунальні служби, підприємства, установи та мешканці громади.