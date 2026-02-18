Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизпального до України, але це не критично – ЗМІ

Словаччина і Угорщина припиняють експорт дизельного пального до України, але це не критично для ринку і навряд відіб’ється на цінах на українських заправних станціях.

Про це пише “НафтоРинок”.

“Постачання ресурсу угорсько-словацьким напрямком до України призупинено. За оцінками джерел, відновлення прокачок можливе як протягом кількох тижнів, так і не раніше ніж через два місяці – залежно від сценарію розвитку подій”, – говориться у повідомленні.

Словацька нафтопереробна компанія Slovnaft тимчасово припиняє експорт дизельного пального до України та інші експортні поставки, заявив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Словацький уряд оголосив режим надзвичайної ситуації в енергетиці і ухвалив рішення про вивільнення частини стретегічних запасів нафти у формі позики для компанії Slovnaft, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині.

Підприємство має отримати максимум 250 тис. тонн нафти — цього має вистачити приблизно на один місяць роботи в мінімальному режимі із забезпеченням внутрішнього ринку.

Для щоденного виробництва Slovnaft потребує 7300–7500 тонн нафти, щоб забезпечувати достатній обсяг продукції для внутрішнього ринку.

Прем’єр додав, що від моменту припинення транспортування нафти через “Дружбу” уряд інтенсивно комунікував зі Slovnaft щодо стану альтернативних поставок, обсягу наявних запасів і можливого втручання держави.

Угорщина також припиняє постачання дизельного пального до України до відновлення постачання російської нафти нафтопроводом “Дружба” по території України, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Угорщина та Словаччина не отримували російської сирої нафту “Дружба” з 27 січня 2026 року після російського удару по інфраструктурі нафтопроводу на території України, нагадує видання.

Угорська нафтопереробна компанія Mol вже звернулася до уряду Угорщини з проханням поставити на її НПЗ нафту зі стратегічних запасів країни. Наразі йдеться також про 250 тисяч тонн сирої нафти.

“НафтоРинок” пише, що постачання ресурсу угорсько-словацьким напрямком до України “можливе як протягом кількох тижнів, так і не раніше ніж через два місяці”.

За даними “НафтоРинку”, у січні 2026 р. на цей напрямок припадало 11% загального імпорту дизпального в Україну.

“Звісно прикро, але наші постачальники пального мали завчасно подумати про наслідки від партнерства з росією. Як можна на четвертому році війни отримувати від країни агресорки сировину і не будувати альтернативних маршрутів?” – прокоментував директор “НафтоРинку” Олександр Сіренко.

За його словами, враховуючи, що це сталось в сезон низького споживання дизпального, та можливість замістити обсяги з інших напрямків, подія не є критичною для ринку і навряд відобразиться на цінах.

Такої ж думки директор “Консалтингової групи А-95” Сергій Куюн. Він нагадує, що без постачання дизельного пального з цих країн Україна не вперше.

“З приводу угорсько-словацьких постачань хвилюватися не потрібно. Вони не такі великі (до 10% ринку), та й ми без них вже декілька разів опинялись. Востаннє – восени минулого року. Нічого особливого не відбулося. Нам є чим заміститись”, – зазначив він.

Він додав, що Угорщині доведеться використовувати стратегічні запаси нафти, а паралельно возити російську нафту морем і качати її через Хорватію. При чому Хорватія заявила про неприпустимість російського нафтового імпорту.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо розпорядився припинити експорт дизельного палива в Україну через зупинку роботи нафтопроводу “Дружба”.

Раніше повідомлялося, що постачання дизпального в Україну з Румунії, Угорщини й Литви, на які у вересні 2025 року припадало майже 40% обсягів, обвалилися в чотири рази, до 71 тис. т. Водночас надходження ДП з Польщі й Греції зросли на третину, до 445 тис. т, що становило майже 80% жовтневого імпорту.