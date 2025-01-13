Тернопільщина втратила захисника Івана Жмуда

На жаль війна забирає життя солдат не тільки на передовій від ворожих куль та осколків, але й вдома, за сотні кілометрів від фронту. Так, 11 січня не витримало серце Івана ЖМУДА 07.07.1974 р.н., жителя села Мушкатівка. Повідомляє Борщівська міська рада.

Зустріч тіла померлого воїна-захисника Івана відбудеться сьогодні 13 січня 2025 року о 12.00 год. біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла в місті Борщеві.

Чин похорону померлого воїна Івана ЖМУДА відбудеться 14 січня 2025 року об 11.00 год. в селі Мушкатівка.

Висловлюємо щирі співчуття родині воїна і всім, хто знав Івана.

Пам’ять про воїнів-захисників вічно житиме в наших серцях.

Вічна пам’ять!!!