Тернопільщина втратила Героя: загинув Володимир Поневаш

Заліщицька громада отримала важку звістку про втрату ще одного Героя — Володимира Поневеша, який віддав своє життя за Україну. Володимир служив у Збройних силах України з перших днів війни, і його відданість, мужність та професіоналізм були беззаперечними. Він був тим воїном, на якого завжди можна було покластися — спокійним, відповідальним і завжди готовим до боротьби.

Висловлюємо глибоке співчуття рідним та близьким Героя. “Ми схиляємо голови у скорботі та вдячності за його службу, мужність і відданість Україні”, — йдеться в повідомленні міської ради.

Вічна пам’ять Герою! 🙏