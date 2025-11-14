У Тернополі п’яний водій спричинив ДТП: є потерпілі

13 листопада 2025 року в Тернополі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали люди. Інцидент стався близько 9:00 на вулиці Текстильна, коли 39-річний тернополянин, керуючи автомобілем Volkswagen T4, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з позашляховиком Toyota Rav4.

Внаслідок аварії до лікарні було госпіталізовано пасажирку Toyota Rav4. Водій Volkswagen T4 також отримав травми, а під час медичного огляду у нього було виявлено алкогольне сп’яніння. Аналіз показав, що в крові кермувальника було 1,65 проміле алкоголю — це в понад 8 разів перевищує допустиму норму.

Після аварії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Водія бусу чекає судове розслідування та можливі правові наслідки.