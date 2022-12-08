На Тернопільщині діти зробили макет безпілотника “Байрактар”

У музеї-майстерні в Теребовлі діти виготовили копію безпілотника “Байрактар”. На майстерклас з паперового моделювання прийшло 11 дітей.

Ініціатор ідеї – директор Теребовлянського музею-майстерні Ярослав Ярошевський.

“Ті три “Народні Байрактари”, які закупляв Притула, вони були спеціально заводом Baykar розмальовані українською вишивкою. Три “Народні Байрактари” мали свої назви: “Ковінька”, “Трясця” і “Халепа”. Ми надрукували ці три екземпляри. Це таке технічне моделювання, яке в когось колись може перерости в щось серйозне”.

Майстерклас. Фото: Христина Хайдан

2 дні більше десятка дітей майстрували “Байрактар”. Коли виготовили, вирішили назвати – “Халепа”. Ярослав Ярошевський розповідає, що таке моделювання, на жаль, в Україні не так розвинене, як для прикладу в Польщі.

“Моє завдання було згинати деталі безпілотника та клеїти. Мені подобається робити літаки, я вдома їх багато зробив з деталей конструктора”, – говорить Саша.

Діти зробили макет безпілотника. Фото: Христина Хайдан

На майстерклас прийшла 14-річна Аня.

“Було цікаво щось змайструвати. Я робила крило безпілотника, мені дали велику деталь змайструвати, склеїла все. Раніше не займалася авіамоделюванням, оригамі було, а моделювання – щось нове. Мені подобається процес”.

Готові моделі “Народних Байкрактарів” будуть знаходитися в музеї-майстерні, як і літак “Мрія”, який діти виготовили літом. В планах ще – зробити модель зброї, яку використовують ЗСУ.

Макет безпілотника. Фото: Христина Хайдан

Нагадаємо, 28 червня на День Конституції діти у Теребовлі почали виготовляти паперову копію літака “Мрія”. Понад тиждень вони вирізали, клеїли великі і дрібні деталі. По черзі майстрували фюзеляж, крила, хвіст та двигуни. Завершили до дня міста. Зараз макет “Мрії” знаходиться в Теребовлянському музеї-майстерні.

“На жаль, внаслідок російської атаки в кінці лютого його було знищено. Але ми обов’язково його відбудуємо, спочатку із дітками у музеї-майстерні – макет, а тоді уже довіримо справу професіоналам”, – повідомив Ярошевський.

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