ЧОРТКІВСЬКА ГРОМАДА ВТРАТИЛА ЩЕ ОДНОГО ЗАХИСНИКА – СТЕПАНА ЧЕРНЯВСЬКОГО ІЗ СЕЛА БІЛА

Ще одна болюча втрата для Чортківської громади. У війні за Україну обірвалося життя нашого земляка, жителя села Біла Степана Павловича Чернявського, 25 грудня 1996 року народження.

Степан служив оператором безпілотних літальних апаратів у військовій частині А4977. Вірний військовій присязі, він мужньо виконував бойові завдання, захищаючи Україну.

14 листопада 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області воїн отримав поранення. На жаль, 22 листопада 2026 року в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. І. Мечникова його серце зупинилося.

Висловлюємо щирі співчуття мамі, рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого Захисника.