Тернопільщина втратила захисника Михайла Шевчука

У Білобожницькій громаді повідомляють про те, що 14 листопада в лікарні припинилось битися серце військовослужбовця, жителя села Базар ШЕВЧУКА Михайла Івановича (20.11.1992 р. н.). Воїн був снайпером і захищав країну на гарячих напрямках фронту.

Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрі з родиною, бабусі, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей гіркий біль втрати.

Чин похорону відбудеться завтра, 16 листопада, о 14:00 в селі Базар.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!