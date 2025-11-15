Вважався зниклим безвісти, – Ангелом додому повертається Михайло Климʼюк з Тернопільщини

На щиті до рідного дому повертається сержант КЛИМ’ЮК Михайло Васильович 17.11.1972 р. н. – бойовий медик І взводу 4 роти 2 механізованого батальйону військової частини А****. Повідомляють у Вкликодедеркальській громаді.

Загинув військовий 25 серпня 2025 року в бою за Україну та кожного з нас, мужньо виконавши військовий обов’язок, у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області. Вважався зниклим безвісти.

Вічна пам’ять і слава Герою!

Щирі співчуття рідним.





