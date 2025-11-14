15 листопада: Україна вводить погодинні відключення через наслідки атак на енергооб’єкти

Завтра, 15 листопада, в Україні вводяться обмеження на споживання електроенергії через наслідки атак на енергооб’єкти

У зв’язку з масштабними ракетними та дроновими ударами Росії по енергооб’єктах України, 15 листопада в більшості регіонів буде застосовано обмеження на споживання електроенергії.

Графік обмежень виглядає наступним чином:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 обсяг відключень становитиме від 1,5 до 3,5 черг.

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Увага! Час та обсяг обмежень можуть змінитися залежно від ситуації.

Закликаємо всіх громадян споживати електроенергію економно, коли вона буде доступна за графіком, аби знизити навантаження на енергетичну систему.