Тернопільщина втратила захисника Василя Коновальчука

Іване-Пустенська громада у глибокій скорботі схиляє голови перед світлою пам’яттю нашого земляка, уродженця села Залісся — Коновальчука Василя Романовича, 1967 р.н.

Ми висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та побратимам загиблого воїна. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю невимовну втрату, а душі новопреставленого воїна Василя подарує вічний спокій у Царстві Небесному.
Герої не вмирають! Вони стають нашими ангелами-охоронцями в небесному війську.

Світла пам’ять і вічна слава Герою!

