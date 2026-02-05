Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права аферистів з Тернопільщини

Іван Марчук: Я змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність

Видатний український художник Іван Марчук, якому цього року має виповнитися 90 років, повідомив, що через шахрайські дії, пов’язані з посяганням певних осіб на його авторські права, змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність у Великій Британії та Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис художника у Facebook.

«Змушений визнати, що через шахрайські дії, пов’язані із замахом аферистів на мої авторські права, я змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність (відмовився від виставок у Великій Британії, Швейцарії). Триває судовий процес (у липні 2025 року митець подав до суду на осіб, які зазіхнули розпорядження копіями його колекції картин – «Главком»). Сподіваюся на справедливе рішення. Також сподіваюся, що аферисти, котрі розгорнули війну проти мене, змушені будуть дати відповідь, кому вони служать?! Коли я виставлявся в Іспанії чи Мадриді, Польщі чи Австрії бачив, що руський мір лізе у кожну щілину суспільного простору, розуміючи, що культура це також фронт. У той самий час в Україні кучка аферистів, не з окопів, а із своїх пригрітих місць розгорнула війну проти 90-річного митця… Ганьба», – написав художник.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

Йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко. Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.