З 1 січня стартував «Скринінг здоров’я 40+» в Тернополі: 8 муніципальних закладів долучилися до програми

З 1 січня 2026 року в Україні стартувала Національна програма профілактичних медичних обстежень «Скринінг здоров’я 40+», і тепер тернополяни можуть скористатися безкоштовними обстеженнями, отримавши сповіщення у застосунку «Дія».

💬 У повідомленні зазначається: «Вітаємо! Вам доступна послуга Скринінг здоров’я. Подбайте про здоров’я завчасно». Після отримання сповіщення, користувачі можуть підтвердити бажання взяти участь у програмі та подати заявку через додаток.

💳 У межах програми держава надає 2 000 грн на спеціальну картку, яку можна використати для оплати обстежень. Кошти будуть зараховані протягом 7 днів.

🏥 У Тернополі до програми долучилися три медичні заклади:

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» (доступно у шести амбулаторіях)

КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»

КПН «Тернопільська комунальна міська лікарня №2»

🩺 Учасники можуть обрати медичний заклад зі списку, незалежно від місця проживання чи реєстрації. Програма є безкоштовною та надається всім українцям віком 40 років і старше.