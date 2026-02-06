Тернопільщина втратила захисника Анатолія Василька

06 лютого 2026 року в лікарні перестало битися серце військовослужбовця — Василька Анатолія Андрійовича, 1978 року народження, жителя села Кути Шумської громади, повідомляє міський голова Вадим Боярський.

Анатолій був життєрадісною та щирою людиною. Довгий час працював у столиці в будівельній компанії. Був люблячим сином, братом та батьком.

Анатолій був мужнім воїном, який за покликом серця обрав шлях захисту рідної землі, підписавши контракт у 2024 році. Він сумлінно виконував найважчі бойові завдання. Його відданість справі та вірність присязі назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

На жаль, через надскладні умови військової служби стан здоров’я Анатолія різко погіршилось та перестало битись серце Героя.

Вічна пам’ять Герою-Захиснику!

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та близьким Анатолія. Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі.

Похорон Героя відбудеться 07 лютого в селі Кути о 14:30. 07 лютого 2026 року у Шумській громаді оголошено Днем жалоби…