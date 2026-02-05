Викрав майно з орендованої квартири: на Тернопільщині затримано крадія

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Тернопільського району з повідомленням про крадіжку з орендованої квартири. Жінка повідомила, що, здаючи житло в оренду, вона виявила відсутність побутової техніки, а квартирант перестав відповідати на дзвінки.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 22-річний житель Чортківського району, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Зловмисник забрав техніку з квартири і втік.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Правоохоронці також перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів. Триває досудове розслідування.