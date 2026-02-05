21:35 | 5.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Викрав майно з орендованої квартири: на Тернопільщині затримано крадія

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

До Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька Тернопільського району з повідомленням про крадіжку з орендованої квартири. Жінка повідомила, що, здаючи житло в оренду, вона виявила відсутність побутової техніки, а квартирант перестав відповідати на дзвінки.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. Ним виявився 22-річний житель Чортківського району, який раніше вже потрапляв в поле зору правоохоронців. Зловмисник забрав техніку з квартири і втік.

За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Правоохоронці також перевіряють підозрюваного на причетність до скоєння інших злочинів. Триває досудове розслідування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *