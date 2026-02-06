У бою за Україну загинув Володимир Николин з Тернопільщини

Кровопролитна війна з російськими окупантами обірвала ще одне життя Українського Воїна…

Відданий військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов`язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність 04 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання в районі н.п. Олександрівка Дніпропетровської області, загинув старший солдат НИКОЛИН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 1986 року народження, житель м. Борщів. Повідомляє Другий відділ Чортківського РТЦК та СП.

Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя захищаючи Україну.

Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати.

Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там, де праведні спочивають.

Вічна пам’ять та слава Герою!

