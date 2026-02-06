Бюджет країни отримав від Тернопільської митниці майже 570 мільйонів гривень

За результатами січня 2026 року суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють операції у зоні діяльності Тернопільської митниці, перерахували до державної скарбниці 566 млн грн митних платежів, що на 73 млн грн більше аналогічного показника минулого року (493 млн грн).

У розрізі видів податків найбільші надходження забезпечено за рахунок податку на додану вартість — 483 млн гривень. Також сплачено 58 млн грн мита та 25 млн грн акцизного податку.

У середньому щоденно впродовж місяця Тернопільська митниця поповнювала державну скарбницю на 27 млн гривень.

Щиро дякуємо бізнес-спільноті за відповідальну позицію та ефективну взаємодію. Саме партнерство і взаємна довіра дозволяють досягати відчутних результатів для наповнення бюджету та розвитку економіки країни.

Ми відкриті до діалогу та подальшої співпраці!