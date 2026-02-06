Чому в різних частинах Тернопільщини різні графіки відключень електроенергії? Пояснення від Тернопільобленерго

Чому графіки погодинних відключень можуть відрізнятися у різних частинах області?

Останнім часом ми отримуємо багато звернень від споживачів щодо того, що графіки погодинних відключень у різних частинах Тернопільської області можуть відрізнятися. Тернопільобленерго пояснює, чому так відбувається.

Через особливості побудови електричних мереж Тернопільської області графіки погодинних відключень у різних районах можуть бути різними. Електромережі роками формувалися за технічним принципом, а не за адміністративними межами, тому не завжди існує можливість застосувати обмеження рівномірно для всіх населених пунктів, мікрорайонів або навіть сусідніх вулиць.

Крім того, тривалість відключень залежить від технічного стану та пошкоджень різних ділянок електромереж. Саме тому в одних частинах області відключення можуть бути тривалішими, а в інших — коротшими.

Графіки погодинних відключень вводяться в дію та коригуються виключно за вказівкою НЕК «Укренерго» відповідно до оперативної інформації про стан енергосистеми. Їхня мета — збереження її стабільної роботи, запобігання масштабним аваріям та блекаутам. Ситуація є динамічною, тому графіки можуть змінюватися в режимі реального часу.

Основною причиною застосування обмежень та відключень електроенергії є ушкодження об’єктів електроенергетики внаслідок постійних ракетних і дронових атак ворога. Оскільки енергосистема України є об’єднаною, дані пошкодження впливають на стабільність електропостачання у кожній області.