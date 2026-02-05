Вперше за 5 місяців обмін полоненими: 157 українців повернулися додому, серед них два мешканці Тернопільщини

5 лютого відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Україною та Росією. Після тривалого очікування та важких випробувань, додому повернулися 157 українців, серед яких військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Деяких з них, вважали зниклими безвісті.

Серед визволених — два військовослужбовці Збройних Сил України з Тернопільщини: 57-річний Анатолій Б. з Тернопільського району та 32-річний Андрій П. з Кременецького району, повідомляє 20 хвилин.

Цей обмін став першим після п’ятимісячної паузи. Більша частина звільнених бранців потрапила в полон під час оборони Маріуполя. 139 з 157 звільнених українців перебували у неволі з 2022 року.

Особливістю цього обміну є повернення незаконно засуджених українців. Серед визволених також є цивільні, які стали жертвами війни.

Сьогоднішній обмін став важливою перемогою для родин і близьких, які вже довгий час чекали на повернення своїх рідних.