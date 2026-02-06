Рятувальники Тернопільщини працюють на випередження

Лише за один місяць на Тернопільщині у житлових будинках сталося понад 40 пожеж. Вогонь забрав життя 12 людей, ще дві особи отримали травми. У більшості випадків причини — добре відомі: несправні електроприлади, порушення правил користування пічним опаленням, необережне поводження з відкритим вогнем.

Найчастіше від пожеж потерпають самотні літні люди та мешканці з числа соціально незахищених верств населення — ті, хто не завжди може вчасно помітити небезпеку або усунути її самостійно.

Саме тому рятувальники Тернопільщини посилюють профілактичну роботу в громадах. У Білецькій територіальній громаді фахівці ДСНС провели навчання для соціальних працівників та разом із представниками поліції, газової й електричної служб відвідали оселі людей із групи ризику. На місці звернули увагу на потенційні загрози та пояснили, як уникнути пожеж у побуті.

Досвід щоденної роботи переконує: пожежу значно легше попередити, ніж ліквідовувати. Саме системна профілактика допомагає зберегти найцінніше — людські життя.