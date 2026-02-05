Кадировці “Ахмата” і “зеки”: стало відомо, кого РФ забрала в обмін на українських захисників

Після кількох зривів і переносів, Україна змогла переконати російську сторону і обмін військовополоненими відбувся. Україна повернула 157 своїх захисників, в Росію вирушили 157 ув ‘язнених і кадировців “Ахмата”, 5 з яких передано Росії в рамках санітарного обмін, повідомляють у проєкті “Хочу жить“

Зазначається, що російськійстороні постійно пропонувалися різні формати обмінів. Зокрема – повернення до Стамбульських домовленостей про безстроковий обмін тяжкопораненими і хворими військовополоненими, порушених Росією в односторонньому порядку через Мединського 23 липня 2025 року.

Україна неодноразово заявляла про готовність не тільки до продовження регулярних обмінів, про які так важко домовлятися, а й до вирішення питання військовополонених загалом – через гуманітарний обмін “усіх на всіх”.

Однак у Росії інший підхід і такі ініціативи російська сторона проігнорувала, кажуть у “Хочу жить”.

“…міністерство оборони РФ повертає лише окремі категорії військовополонених. Насамперед – кадировців з “Ахмата”. Важко уявити, скільки обмінів зірвано через те, що російська сторона відмовлялася забирати звичайних солдатів, вимагаючи замість них кадировців. Цей обмін не став винятком і десятки бойовиків “Ахмату” вирушають додому. Статистика за національним складом сьогоднішнього обміну показова: 80% – росіяни, 13% – чеченці, і тільки 7% – представники інших національностей “багатонаціональної країни”.

Обмен военнопленными 05.02.2026 | «Хочу жить»

Кого ж із росіян запросило МО РФ на обмін? Як завжди, це ті, хто в полоні нещодавно – більшість не пробули й року. 75% обміняних – це зеки, які підписали контракт із місць позбавлення волі. Чому саме вони? Зеки – найбільш безправна категорія російських солдатів. Якщо мобіків після полону ще можуть відпустити на тиждень додому, то зеків у частину повертають негайно, щоб вони до кінця відпрацювали свій контракт. Не виключено, що вже в березні хтось із сьогодні обміняних знову здасться в полон – як це зробили обміняні влітку зеки Дмитро Іванов і Сактаагай Шагаа.

Головний критерій МО РФ під час визначення тих, кого вони хочуть повернути за обміном, залишається незмінним: це військовослужбовці, яких легко знову відправити на фронт, а також представники привілейованої касти російської армії – кадировці з “Ахмата”, які після обміну опиняться в тилових районах. Тяжкопоранені та хворі, іноземці, військовополонені з підрозділів т.зв. “ДНР і ЛНР”, а також ті, хто перебуває в полоні тривалий час, МО РФ практично не цікавлять. Росія послідовно відмовляється від обміну “всіх на всіх”, повертаючи з полону лише тих, кого розглядає як бойову одиницю”, пише Правда.

