Через обстріли та холод: на Тернопільщині тривають графіки погодинних відключень електрики

На сьогодні в Україні, зокрема на Тернопільщині, тривають вимушені обмеження електроспоживання. Це стосується як погодинних відключень для населення, так і обмежень потужності для бізнесу й промисловості. За словами прессекретаря АТ «Тернопільобленерго» Марії Федик, ці заходи вводяться та коригуються за вказівкою НЕК «Укренерго» з урахуванням стану енергосистеми. Їхня мета — зберегти стабільну роботу енергосистеми та уникнути аварій і блекаутів.

Основною причиною обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок ракетних і дронових атак ворога, що призвели до дефіциту потужності. Ситуація може змінюватися протягом доби, тому завчасно спрогнозувати відключення неможливо.

Завдяки складним погодним умовам та сильному вітру станом на 13:00 5 лютого в області було знеструмлено 14 населених пунктів, з яких 10 — частково. Без електропостачання залишилися 1022 споживача, і аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

Графіки відключень можуть різнитися в різних районах області, оскільки електромережі формувалися не за адміністративним принципом. Для зручності споживачів на офіційному сайті доступний персоналізований адресний формат графіків, що дозволяє перевірити час відключень та зберігати кілька адрес для швидкого перемикання між ними.

Також через тривале похолодання зросло споживання електроенергії, особливо в пікові години — зранку (7:00–11:00) та ввечері (17:00–23:00). У зв’язку з цим, споживачам рекомендується:

Не вмикати одночасно кілька потужних приладів;

За можливості користуватися енергоємною технікою в нічні години;

Вимикати прилади, які не використовуються.

Відповідальне споживання електроенергії — це наш спільний внесок у стабільність енергосистеми країни.