Чому на Тернопільщині група 6.2 потерпає від тривалих відключень? Депутат вимагає пояснень від “Тернопільобленерго”

Депутат Тернопільської обласної ради Роман Мороз висловив занепокоєння щодо частих та тривалих відключень електроенергії в групі відключення 6.2, що охоплює територію колишнього Борщівського району. За словами депутата, жителі цієї групи відчувають проблеми з електропостачанням набагато частіше, ніж інші громади області.

“До мене надходять численні звернення щодо непропорційно частих та тривалих відключень. У населених пунктах цієї групи електропостачання відсутнє значно частіше, ніж є. Відключення носять системний характер, що ускладнює доступ людей до медичних послуг та перешкоджає нормальній роботі критичної інфраструктури”, — написав Роман Мороз у своєму зверненні.

Депутат також зауважив, що найбільше страждають територіальні громади, де відсутня газифікація, а також частково газифіковані громади. “У нас є села, де опалення та прилади для приготування їжі працюють на електроенергії. Відсутність електрики у таких домогосподарствах повністю припиняє роботу газового обладнання, що призводить до серйозних проблем з обігрівом та приготуванням їжі”, — зазначив депутат.

Роман Мороз направив депутатські звернення до Чортківської районної державної адміністрації та АТ «Тернопільобленерго» з вимогою розглянути ситуацію та виправити проблеми з відключеннями в цих районах.

Зі свого боку, в АТ «Тернопільобленерго» пояснили ситуацію, зазначивши, що різні графіки відключень у різних частинах області зумовлені технічними особливостями побудови електричних мереж, які формувалися не за адміністративними межами, а за технічними принципами. “Це означає, що обмеження не завжди можна застосувати рівномірно по всіх населених пунктах”, — йдеться у повідомленні підприємства.

Тривалість відключень також залежить від технічного стану мереж та пошкоджень, які виникли внаслідок ракетних і дронових атак ворога. “НЕК «Укренерго» коригує графіки відключень на основі оперативної інформації про стан енергосистеми, і ми, як оператор, повинні виконувати ці вказівки”, — додали в «Тернопільобленерго».

Роман Мороз пообіцяв стежити за ситуацією та чекати офіційних відповідей від державних органів.