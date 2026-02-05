На Тернопільщині льодяна брила з даху супермаркету травмувала 8-річного хлопчика

5 лютого в Бережанах стався інцидент, коли льодяна брила впала з даху супермаркету на 8-річного хлопця. Подія сталася близько 16 години, коли дитина отримала травми після того, як важка брила вдарила його по нозі. Через падіння на лід хлопець також отримав удар по голові.

Після інциденту дитина була терміново доправлена до лікарні. За попередніми даними, у дитини перелом ноги та струс мозку.

Поліцейські вже працюють над встановленням обставин події та визначенням відповідальності осіб, що могли бути причетні до цього нещасного випадку.

Вирішується питання правової кваліфікації та притягнення винних до відповідальності.