Історичний монастир у Бережанах повертається до свого духовного призначення після тривалого занедбання

На Тернопільщині активно працюють над збереженням культурної та духовної спадщини, що є важливою частиною історії регіону. У Бережанах зроблено значний крок у цьому напрямку: релігійній громаді парафії Пратулинських мучеників передано в користування комплекс монастиря бернардинців XVII–XVIII століть.

Пам’ятка, яка десятиліттями використовувалася не за призначенням і останні роки перебувала у занедбаному стані, повертається до свого первинного духовного призначення. Комплекс отримав відповідального користувача, який братиме на себе зобов’язання щодо збереження об’єкта та наповнення його духовним і соціальним змістом. Очікується, що на базі монастиря поступово сформується духовний осередок, відкритий для громади та корисний місту.

Рішення стало можливим після багаторічного процесу та отримання всіх необхідних погоджень. Релігійна громада понад 20 років ініціювала передачу комплексу. Після погодження Міністерства культури України Тернопільська обласна військова адміністрація ухвалила рішення про безоплатну передачу комплексу в користування на 10 років.

Начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух урочисто передав сертифікат на право користування та взяв участь у молебні за Україну, який очолив владика Теодор Мартинюк — архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської митрополії УГКЦ.

Передача комплексу монастиря стала прикладом зваженого рішення, яке поєднує державну відповідальність, інтереси громади та збереження національної спадщини. Тернопільська обласна військова адміністрація продовжує працювати над тим, щоб історичні об’єкти області не занепадали, а отримували нове життя та служили людям.