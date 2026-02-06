14:40 | 6.02.2026
На Тернопільщині діє графік аварійних відключень електроенергії!

АТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що з метою збереження сталої роботи обʼєднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних обʼєктів ворогом по всій Україні, за командою НЕК “Укренерго” 06 лютого з 13.00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області застосовується графік аварійних відключень (ГАВ).

Графіки погодинних відключень продовжують діяти.

Детальніше, що таке графік аварійних вимкнень (ГАВ) можна дізнатися за
посиланням: https://www.toe.com.ua/news/616

💡Слідкуйте за актуальними відключеннями на сайті АТ “Тернопільобленерго” у розділі “Планові/поточні вимкнення”.

