На Тернопільщині діє графік аварійних відключень електроенергії!
АТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що з метою збереження сталої роботи обʼєднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних обʼєктів ворогом по всій Україні, за командою НЕК “Укренерго” 06 лютого з 13.00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області застосовується графік аварійних відключень (ГАВ).
Графіки погодинних відключень продовжують діяти.
Детальніше, що таке графік аварійних вимкнень (ГАВ) можна дізнатися за
посиланням: https://www.toe.com.ua/news/616
Слідкуйте за актуальними відключеннями на сайті АТ “Тернопільобленерго” у розділі “Планові/поточні вимкнення”.