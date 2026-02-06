На Тернопільщині діє графік аварійних відключень електроенергії!

АТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що з метою збереження сталої роботи обʼєднаної енергетичної системи України та після масштабних обстрілів енергетичних обʼєктів ворогом по всій Україні, за командою НЕК “Укренерго” 06 лютого з 13.00 і до окремого розпорядження по Тернопільській області застосовується графік аварійних відключень (ГАВ).