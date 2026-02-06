Крадіжка в центрі Тернополя: поліцейські затримали зловмисника, який обікрав військового

Викрав у військового майна на майже 15 000 гривень. Розшуківці оперативно встановили особу зловмисника.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшла заява від жителя Херсонщини. Чоловік – військовий. До Тернополя приїхав у відпустку, адже тут на даний час живе його дружина. На півтори години залишив авто в центрі міста, і невідома особа викрала з салону гроші та майно майже на 15 000 гривень.



Оперативники швидко відреагували на повідомлення і менше, ніж за добу вдалося не лише встановити особу зловмисника, а й вилучити крадене майно. Як з’ясувалося, потерпілий, залишаючи на стоянці автомобіль, не помітив, що не зачинилося вікно задніх дверцят. Саме це й привернуло увагу раніше судимого за майнові злочини жителя обласного центру. 55-річний зловмисник витягнув з салону чужого авто особисті речі військового, документи та кошти.



Скористатися краденим лиходій не зміг – його особу розшуківці оперативно встановили і вже наступного фігурант давав свідчення. За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.







