19:20 | 6.02.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

На Тернопільщині через негоду без світла ще 4 населенних пункти

Redaktor 0 Views Прокоментуй!
⚡️ На Тернопільщині тривають відновлювальні роботи після обледеніння ліній електропередач, повідомляють у тернопільській військовій адмінстрації.
Через складні погодні умови в області були зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні бригади працювали у посиленому режимі протягом усього дня.
📊 Станом на 17:00 залишаються без електропостачання:
– 2 лінії електропередач напругою 10 кВ;
– 4 населені пункти;
– 166 абонентів.
Ремонтні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *