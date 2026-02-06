На Тернопільщині через негоду без світла ще 4 населенних пункти

На Тернопільщині тривають відновлювальні роботи після обледеніння ліній електропередач, повідомляють у тернопільській військовій адмінстрації.

Через складні погодні умови в області були зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні бригади працювали у посиленому режимі протягом усього дня.