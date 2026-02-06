На Тернопільщині через негоду без світла ще 4 населенних пункти
На Тернопільщині тривають відновлювальні роботи після обледеніння ліній електропередач, повідомляють у тернопільській військовій адмінстрації.
Через складні погодні умови в області були зафіксовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні бригади працювали у посиленому режимі протягом усього дня.
Станом на 17:00 залишаються без електропостачання:
– 2 лінії електропередач напругою 10 кВ;
– 4 населені пункти;
– 166 абонентів.
Ремонтні роботи тривають. Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше відновити електропостачання для всіх споживачів.