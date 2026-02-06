Нова функція в додатку «е-Тернопіль»: зберігай адреси для швидкого доступу до графіків відключень

Мешканці Тернополя та області тепер можуть ще зручніше дізнаватися про графіки погодинних відключень електроенергії через оновлений мобільний додаток «е-Тернопіль».

Нові функції:

1️⃣ Збереження декількох адрес для швидкого перегляду графіків відключень.

2️⃣ Для використання потрібно оновити додаток, вибрати карту «Де світло» та перехід до розділу «Графіки відключень».

3️⃣ Оновлений додаток дозволяє змінювати адресу, зберігаючи кілька варіантів для швидкого перемикання.

Завантажити «е-Тернопіль» можна для iOS та для Android. Це ще один крок до зручного управління електропостачанням для мешканців Тернополя.