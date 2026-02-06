Небесне військо поповнив захисник Василь Гуйван з Тернопільщини

31 січня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Василівка Покровського району Донецької області загинув Гуйван Василь Богданович, житель села Ворвулинці, повідомляють у Товстенській громаді.

Василь проходив службу у Збройних Силах України у званні молодшого сержанта – старший технік 1-ої артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону військової частини А5001. Він сумлінно, відповідально та мужньо виконував покладені на нього завдання, був надійним побратимом, фахівцем своєї справи та вірним військовій присязі. До останнього подиху залишався відданим Україні та своєму народові.

🙏 У скорботі схиляємо голови перед подвигом воїна.

Щиро співчуваємо дружині, дітям, рідним, близьким, друзям і побратимам Захисника. Розділяємо ваш біль та молимося за упокій його душі.

🕯️ Вічна пам’ять і шана Захиснику України.