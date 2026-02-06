Громади Тернопільщини отримали понад 852 млн грн податкових надходжень

У січні цього року місцеві бюджети громад Тернопільщини поповнилися на 852,2 млн грн податків і зборів. Ця сума на 159,5 млн грн перевищує надходження січня минулого року. Приріст надходжень склав 23%. Планові показники бюджету виконано на 109%, бюджети громад додатково отримали 68,5 млн гривень.

Традиційно найбільше наповнив місцеві скарбниці податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 520 млн гривень. Єдиного податку малий бізнес області сплатив 196,9 млн гривень. У трійку лідерів також входить плата за землю, якої надійшло до бюджетів громад 61,5 млн гривень.

Податкова служба області вдячна всім платникам за сумлінність та партнерську позицію, адже надійна та своєчасна сплата податків – основа стабільного функціонування громад.