З російського полону повернувся Андрій Петрук з Тернопільщини

Для Шумської громади надзвичайно приємна та зворушлива новина, повідомляють на сторінці громади. Сьогодні до України з російського полону повернулися 157 військових та цивільних громадян, більшість із яких перебували в неволі ще з 2022 року. Серед звільнених – наш земляк, Андрій Петрук з села Ходаки.

Ця подія має особливе значення для всієї громади, адже Андрій перебував у полоні декілька років.
Ми щиро вітаємо всіх наших захисників і співгромадян із поверненням на рідну землю. Дякуємо за витримку, мужність, силу волі та відданість Україні.

Шумська громада пишається вами і розділяє цю радість разом із усією країною.

