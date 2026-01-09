У Тернополі посадовець наживався на смерті військових

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської окружної прокуратури посадовцю одного з комунальних підприємств Тернопільської міської ради оголошено підозру за фактом неналежного виконання службових обов’язків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з даними слідства, спеціалізоване комунальне підприємство уклало договори з підрядниками на виготовлення та встановлення намогильних пам’ятників військовослужбовцям, похованим на міських кладовищах Тернополя. Однак, під час ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства було виявлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на суму понад 400 тис. грн.

Так, на могилах військових були встановлені плити з сірого пісковика, фактична товщина яких становить 60 мм, що було підтверджено судово-економічною експертизою. Натомість, згідно з умовами договору та актами приймання виконаних робіт, оплата була проведена за плити товщиною 100 мм, що призвело до значних збитків для комунального підприємства.

Підозра була висунута посадовцю, який підписав документи із завищеним обсягом робіт. Досудове розслідування триває і здійснюється слідчими Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.