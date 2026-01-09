Новий семестр у школах Тернополя розпочнеться вчасно – з 12 січня

У Тернополі навчання в закладах загальної середньої освіти відновлюється з понеділка, 12 січня. Школярі повертаються до очного формату після зимових канікул відповідно до затвердженого навчального плану.

Раніше Кабінет Міністрів України через різке погіршення погодних умов рекомендував регіонам самостійно ухвалювати рішення щодо формату освітнього процесу, дозволивши перехід на дистанційне навчання або продовження канікул. Водночас у Тернопільській громаді, за результатами аналізу ситуації, вирішили розпочати семестр вчасно.

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що рішення ухвалили після консультацій з управлінням освіти, керівниками закладів та батьківською спільнотою.

«Ми дізналися думку батьків та керівників шкіл, і усі вони за те, щоб розпочалося навчання. Наразі немає потреби продовжувати канікули, адже заклади освіти забезпечені теплом, проїзні шляхи і дороги в місті розчищені, громадський транспорт курсує без змін, що дає можливість добратися до місць навчання, – зазначив міський голова. – Окрім того, багато працюючих батьків не мають з ким залишити дітей, тому потрібно продовжувати очне навчання».

За словами Сергія Надала, школи готові до початку нового семестру, критичних температур зовнішнього повітря не прогнозують, а рівень захворюваності не є таким, що потребує призупинення освітнього процесу. У разі зміни погодних умов або виникнення інших ситуацій рішення коригуватимуть оперативно.

Таким чином із 12 січня навчання в усіх школах Тернопільської громади відновлюється у звичному режимі. Заклади дошкільної освіти також працюватимуть без змін.