28 громад Тернопільщини продовжать канікули, 23 – переходять на дистанційне навчання та 4 – на очне

У зв’язку з погіршенням погодних умов і низькими температурами, громади Тернопільщини ухвалили рішення щодо організації навчального процесу.

Чотири громади — Нагірянська, Чортківська, Хоростківська та Тернопільська — продовжать навчання в очному форматі, забезпечивши безпеку учнів і педагогів на шляху до навчальних закладів.

28 громад вирішили продовжити зимові канікули, даючи учням додатковий час на відпочинок до покращення погодних умов.

Також 23 громади Тернопільщини перейдуть на дистанційне навчання, щоб уникнути небезпеки, пов’язаної з погіршенням погодних умов та можливими ускладненнями в русі транспорту.

Місцева влада закликає мешканців до обережності та дотримання правил безпеки під час сильних снігопадів і ожеледиці.