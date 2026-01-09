Прогноз на матч “Падрес” проти “Доджерс” та найкращі ставки

Стадіон “Доджер” сьогодні ввечері буде освітлений, оскільки він приймає гру між двома каліфорнійськими командами. Новачок “Сан-Дієго” Раян Бергерт вийде на гірку в Лос-Анджелесі після свого дебюту в МЛБ у квітні та показав ERA 2.33 за три старти; у нього було 16 страйк-аутів та WHIP менше одиниці.

Отані сьогодні ввечері не стартує, оскільки “Доджерс” розподіляють його пітчерські виступи; він працює за графіком “раз на тиждень”, відновлюючись після операції Томмі Джона. Бергерт зіткнеться з Йосінобу Ямамото, який має ERA 2.64, 90 страйк-аутів та WHIP менше 1.10 за сезон.

“Доджерс” мають перевагу в НЛ Захід, вигравши 28 з 40 домашніх ігор, і вони розгромили “Сан-Дієго” в останній серії. “Падрес” програли три поспіль гри на виїзді і оцінюються як “нижче середнього” (слова аналітиків, не наші!) за більшістю наступальних показників.

У Ямамото є кілька приголомшливих подач в його арсеналі, і стадіон “Доджер” сприяє його стилю, а новачку Бергерту не доводилося кидати елітним беттерам.

Стартові пітчери

Хто кидає сьогодні ввечері? Ось пітчери, які першими вийдуть на горб:

Йосінобу Ямамото (LAD)

Рекорд: 6–5 | ERA: 2.64 | ~90 страйк-аутів

Обмежує хіти та прогулянки; сильний виступ вдома.

Хороше протистояння проти схильного до страйк-аутів складу “Сан-Дієго”.

Раян Бергерт (SD)

Рекорд: 1–0 | ERA: 2.33 | 16 страйк-аутів

Проводить свій перший старт у кар’єрі проти “Доджерс”.

Він кидав щонайменше п’ять інінгів у кожному з трьох своїх виступів цього сезону, не пропустивши більше двох ранів.

Коефіцієнти ставок та тенденції

Як вишиковуються коефіцієнти на сьогоднішній вечір? Ось останні коефіцієнти ставок:

Команда Ранова лінія Грошова лінія Загальна кількість ранів Padres +1.5 (+107) +216 Більше 9 (-101) Dodgers -1.5 (-131) -272 Менше 9 (-120)

Тенденції ставок на “Доджерс”

64.5% виграшних матчів (40–22) як фаворити в 62 іграх.

8–1 в останніх 9 іграх, коли їх котирували на -250 або коротше.

Домашні ігри закінчувалися на “Більше” в 25 з останніх 40.

Тенденції ставок на “Падрес”

15–20 як андердоги цього сезону (42.9% виграшних матчів).

“Менше” зіграли в 31 з 72 загальних ігор (близько 44%).

Особисті зустрічі та поточна форма

Поточний розгром серії: “Доджерс” виграли всі три ігри поки що (4–3, 8–6, 6–3).

Останні 5 домашніх матчів: Чотири гри закінчилися на “Більше”, одна на “Менше”, що свідчить про тенденції до більшої кількості очок на Dodger Stadium.

Серія сезону: “Доджерс” лідирують у серії сезону 5-1.

Наші найкращі ставки

На що ми дивимося? Нижче наведено короткий огляд того, де знаходиться цінність для цієї гри. Ямамото на гірці, і це була одностороння серія до цього моменту, тому більшість ставок схиляються до “Доджерс”, але все ще є місце для “проп”-ставок і ставок на загальний тотал, залежно від числа. Ось наші три вибори для найкращих ставок:

Ставка Обґрунтування Впевненість Dodgers –250 Лос-Анджелес домінував у цій серії, чудово грає вдома, а Ямамото – елітний пітчер. А (4/5) Padres 1-й 5 інінгів Менше 1.5 У “Падрес” були проблеми з “розігрівом” проти праворуких, а Ямамото “виключає” команди в ранніх інінгах. A– (3/5) Більше 8.5 загальних ранів Незважаючи на перевагу в пітчингу, біти “Доджерс” можуть набирати очки, а інінги буллпену можуть бути хаотичними. B+ (3/5)

Хід гри та на що звернути увагу

Початковий відрізок: Чи зможе Ямамото утримати “Сан-Дієго” без хітів протягом першого кола в порядку?

Перше випробування Бергерта проти LAD: Спостерігайте, як Бергерт впорається з Мукі Беттсом та Отані в перших двох інінгах.

Фактор середнього релівера: “Брідж-арми” “Доджерс” були дуже хорошими, але ранній вихід Бергерта може створити тиск на буллпен “Сан-Дієго” до п’ятого інінгу.

Важкі б’ючі: Отані та Татіс-молодший обидва забивали хоум-рани цього тижня, тому будь-який вихід на біту може змінити гру.

Наш підсумок прогнозу та як на нього ставити

Прогноз фінального рахунку: Доджерс 6, Падрес 3

“Доджерс” не потрібно надто ускладнювати цю гру. Оскільки Ямамото стартує, а відбиваючі виконують свою роботу (і роблять її добре) протягом усієї серії, вони мають дуже хороші шанси завершити її четвертою перемогою поспіль. Цього тижня вони мали перевагу над “Сан-Дієго”, і кричущу різницю між ротаціями сьогодні ввечері неможливо ігнорувати.

Бергерт показав деякий пристойний контроль у коротших виступах, але просити його впоратися з цим складом на Dodger Stadium? І без особливої підтримки в наборі очок? Це велике прохання. Він міг би протриматися кілька фреймів, але це величезне завдання для новачка.

Ось ставки, які ми підтримуємо: перемога “Доджерс” за грошовою лінією (навіть за таку ціну), “Падрес” 1-й 5 інінгів “Менше 1.5”, і пильне око на “Більше 8.5” залежно від того, як довго протримається Бергерт. Гра залежить від того, чи зможуть “Падрес” чогось досягти на початку. Якщо ні? Ця гра знову схилиться до Лос-Анджелеса.