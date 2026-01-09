Львів зазнав першого балістичного удару з початку війни, – Андрій Садовивий

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що 8 січня 2026 року місто зазнало ракетного удару, здійсненого балістичною ракетою. За даними Повітряних сил, ракета рухалась по балістичній траєкторії зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину — це надвисока швидкість для такого типу зброї. Удар по Львову став першим випадком застосування балістичних ракет з початку повномасштабної війни.

«Місто розташоване менш ніж за 70 кілометрів від кордону з Європейським Союзом. Це чіткий сигнал для наших міжнародних партнерів: війна Росії не зупиняється перед жодними кордонами», — зазначив Садовий у своєму дописі.

Міноборони Росії у своїй заяві зазначило, що ракетний удар нібито є «помстою» за вигадану атаку на дачу російського диктатора. Однак, як зазначає Садовий, це чергове брехливе виправдання агресії з боку Росії.

Також було зафіксовано спрацювання автоматичної системи безпеки газопостачання у селищі Рудно Львівської громади. Газопостачання тимчасово припинено для 376 абонентів на кількох вулицях. Це не аварія в мережі, а запобіжний захід, спричинений ударною хвилею. Фахівці вже працюють на місці, перевіряючи обладнання, і газ подадуть після завершення перевірок.

Міський голова подякував мешканцям за розуміння та наголосив, що безпека — це головний пріоритет в умовах війни.

Триває моніторинг ситуації та робота всіх служб для ліквідації наслідків атаки.