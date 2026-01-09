Зимові канікули можуть продовжити до 19 січня через сильне похолодання та хуртовини

У зв’язку з різким погіршенням погодних умов та зниженням температури повітря уряд ухвалив рішення щодо організації освітнього процесу в Україні, повідомляють в Міністерствоі освіти і науки України. Зокрема, рекомендується тимчасово припинити очне навчання у закладах:

Дошкільної освіти;

Загальної середньої освіти;

Професійної та фахової передвищої освіти;

Вищої освіти.

Для продовження освітнього процесу пропонується перехід на дистанційну форму навчання або продовження зимових канікул до 19 січня 2026 року.

Крім того, обласним та Київській міській державним адміністраціям спільно з комісіями з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендовано опрацювати питання переведення підприємств, установ та організацій на дистанційну форму роботи на період ускладнення погодних умов, з урахуванням ситуації в кожній області.

Проте це рішення не поширюється на підприємства та організації, що належать до критичної інфраструктури, а також на суб’єкти господарювання, переведення яких на дистанційну роботу є недопустимим під час воєнного стану.