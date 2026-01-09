12:47 | 9.01.2026
Частина Кременеччини без світла через негоду

Про це повідомляє голова Кременецького РДА Віталій Кудлак. Станом на 11.00 год. 09 січня 2026 року щодо ситуації в Кременецькому районі  6 населених пунктів Кременецькому районі відсутнє електропостачання (с. Вишнівець, с. Залісці (частково), с. Лопушне, с. Крутнів, с. Раславка, с. Лосятин (частково).

🚚Аварійні бригади АТ “Тернопільобленерго” працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання в даних населених пунктах.

❄️ В зв’язку з складними погодніми умовами до більшості населених пунктів сільської місцевості ускладнений проїзд.

Снігоочисна техніка підрядних організацій територіальних громад, а також залучена техніка від підприємств усіх форм власності задіяна в роботу.

❗️В першу чергу очищують дороги державного та місцевого значення, підʼїзди до критичної інфраструктури.

Відповідні підрядні служби роблять усе можливе для забезпечення належного проїзду до населених пунктів.

