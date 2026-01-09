Частина Кременеччини без світла через негоду

Аварійні бригади АТ “Тернопільобленерго” працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання в даних населених пунктах.

В зв’язку з складними погодніми умовами до більшості населених пунктів сільської місцевості ускладнений проїзд.

Снігоочисна техніка підрядних організацій територіальних громад, а також залучена техніка від підприємств усіх форм власності задіяна в роботу.

В першу чергу очищують дороги державного та місцевого значення, підʼїзди до критичної інфраструктури.

Відповідні підрядні служби роблять усе можливе для забезпечення належного проїзду до населених пунктів.