Частина Кременеччини без світла через негоду
Про це повідомляє голова Кременецького РДА Віталій Кудлак. Станом на 11.00 год. 09 січня 2026 року щодо ситуації в Кременецькому районі 6 населених пунктів Кременецькому районі відсутнє електропостачання (с. Вишнівець, с. Залісці (частково), с. Лопушне, с. Крутнів, с. Раславка, с. Лосятин (частково).
Аварійні бригади АТ “Тернопільобленерго” працюють в посиленому режимі для відновлення електропостачання в даних населених пунктах.
В зв’язку з складними погодніми умовами до більшості населених пунктів сільської місцевості ускладнений проїзд.
Снігоочисна техніка підрядних організацій територіальних громад, а також залучена техніка від підприємств усіх форм власності задіяна в роботу.
В першу чергу очищують дороги державного та місцевого значення, підʼїзди до критичної інфраструктури.
Відповідні підрядні служби роблять усе можливе для забезпечення належного проїзду до населених пунктів.