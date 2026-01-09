Снігопади та ожеледиця на Тернопільщині: поліція та рятувальники допомогли понад 60 водіям

Через сильні снігопади, хуртовини та ожеледицю на дорогах Тернопільської області значно ускладнено рух транспорту. Поліцейські наряди спільно з іншими екстреними службами працюють у посиленому режимі, регулюють дорожній рух та оперативно реагують на всі виклики громадян.



Лише за минулу добу правоохоронці спільно з рятувальниками допомогли власникам 60 транспортних засобів, які застрягли у снігових заметах. На об’їзній дорозі в селищі Скала-Подільська відбуксирували з дороги вантажний автомобіль, що повністю перекрив рух. В одному із сіл Скориківської громади допомогли водієві рейсового автобуса з пасажирами вибратися зі снігового замету.



Також до поліцейських надходять звернення від водіїв, у яких під час руху виникають різні технічні несправності, зокрема через низьку температуру та ожеледицю вони не можуть завести автомобілі. Правоохоронці надають необхідну допомогу, щоб відновити рух і забезпечити безпеку на дорогах.



За минулу добу на дорогах Тернопільщині сталося 12 ДТП, з них 4 – з травмованими.



За прогнозами синоптиків, складні погодні умови зберігатимуться протягом наступної доби.



Поліція Тернопільщини закликає водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, бути максимально обережними на дорогах та не залишати автомобілі на узбіччях, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.



У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі негайно звертайтеся на спецлінію 102 або до рятувальників ДСНС — 101.







Поділіться:









