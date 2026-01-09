19:00 | 9.01.2026
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Сьогодні вночі у Тернополі перекриватимуть вулиці для розчищення від снігу

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні, 9 січня, під час засідання координаційного штабу із здійснення контролю за утриманням шляхово-мостового господарства в зимовий період 2025-2026 рр. прийнято рішення про посилення заходів із зимового утримання міста.

Зокрема, для забезпечення якісної роботи снігоочисної техніки, у ніч з 10 на 11 січня планується тимчасове перекриття руху на окремих ділянках доріг. Це дозволить спецтехніці оперативно вивезти сніг та очистити узбіччя.

Перелік вулиць, де заплановано вивезення снігу з тротуарів і проїзних частин:

  • вул. Руська (ділянка від шляхопроводу до ЦУМу);
  • вул. Соломії Крушельницької;
  • вул. Січових Стрільців;
  • бульвар Тараса Шевченка (від вул. Руської в напрямку управління поліції);
  • вул. Замкова (від вул. Руської в напрямку готелю «Тернопіль»)
  • вул. Івана Франка;
  • вул. Миколая Коперника;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • транспортні розв’язки вулиць (вивіз снігу з трикутників безпеки)
  • вивіз снігу з пішохідних переходів на вулицях міста та посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту.

Закликаємо водіїв бути уважними, завчасно планувати маршрути та не залишати власні транспортні засоби на дорогах у нічний час на зазначених ділянках, оскільки вони підлягатимуть евакуації.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *