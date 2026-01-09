12:47 | 9.01.2026
Змінився графік відключень світла 9 січня на Тернопільщині

⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 09.01.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).

❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.

