Змінився графік відключень світла 9 січня на Тернопільщині
⏰Згідно вказівки НЕК “Укренерго” 09.01.2026 на території Тернопільської області діятиме Графік погодинних відключень (ГПВ).
❗️Повідомляємо, що графік протягом доби може змінюватися.
